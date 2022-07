Gilberto Filipe e Mafalda Mendes sagraram-se campeão e vice-campeã do mundo de equitação de trabalho, respetivamente, prova que decorreu em França e que premiou ainda a equipa lusa com novo ouro coletivo.

Em Les Herbiers, Gilberto Filipe somou 148 pontos, mais cinco do que a compatriota, com 143, num pódio que ficou completo com a francesa Julie Alteyrac, que conquistou 131 pontos.

O ouro das equipas contou com estes dois cavaleiros, além de Luís Brito Pais e Tiago Alves.

«(Esta vitória) É tudo aquilo para o qual os nossos atletas trabalham diariamente. Estamos a viver um período muito feliz a nível das competições nacionais e internacionais e isso só é possível graças ao empenho e dedicação dos nossos atletas. Estão todos de parabéns e não podíamos estar mais orgulhosos por voltar a ouvir o hino português além-fronteiras», regozijou-se Bruno Rente, presidente da Federação Equestre Portuguesa.

Este campeonato do mundo contou com um recorde de participações de 19 países, nomeadamente Alemanha, Áustria, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Hungria, Luxemburgo, México, Polónia, Portugal, República Checa, Suécia e Suíça.