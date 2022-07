A equipa portuguesa conquistou neste sábado o título de campeã do mundo de equitação de trabalho, em Les Herbiers, França.

Mafalda Mendes, montando Isco, Gilberto Filipe, com Zinque das Lezírias, Luís Pais, com Horizonte, e Tiago Alves, com Eoxido, conduziram o feito luso.

Note-se que, na sexta-feira, na competição individual, Gilberto Filipe tinha sido ouro e Mafalda Galiza prata.