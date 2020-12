O Sporting venceu na noite desta quarta-feira o Lusitânia, no Pavilhão Desportivo Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores (65-74), ao passo que o Benfica levou a melhor na receção ao Esgueira por 78-73. Foram os dois jogos que abriram a nona jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Os restantes jogos da jornada estão previstos para esta sexta-feira: Ovarense-Imortal (19h30), Académica-CAB Madeira (20h15), Barreirense-Galitos (20h30), V. Guimarães-Maia Basket (20h30) e FC Porto-UD Oliveirense (20h30).

Os verde e brancos lideram isolados, só com vitórias.