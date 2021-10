O Benfica recebeu e venceu a Fonte do Bastardo por 3-2, ao passo que o Sporting foi derrotado pelo mesmo resultado na receção ao Sporting de Espinho, em jogos da terceira jornada do campeonato nacional de voleibol.

Os leões foram mesmo a única equipa a sofrer derrota caseira, dado que Esmoriz, Leixões, AA Espinho, V. Guimarães e AA São Mamede também somaram por vitórias caseiras os seus duelos.

Na classificação, Esmoriz, Sporting, Sp. Espinho e Fonte do Bastardo estão igualados com sete pontos, nos quatro primeiros lugares. AA Espinho e Benfica, com menos um jogo, têm a liderança à mercê.

RESULTADOS – 3.ª JORNADA:

Académica de Espinho - Santo Tirso, 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

Leixões - Sporting das Caldas, 3-1 (25-20, 24-26, 25-17, 25-18)

Esmoriz - Clube K, 3-0 (25-16, 25-17, 25-21)

Benfica - Fonte do Bastardo, 3-2 (14-25, 27-25, 25-23, 21-25, 15-12)

São Mamede - Castêlo da Maia, 3-2 (23-25, 22-25, 25-21, 25-22, 15-05)

Vitória de Guimarães - VC Viana, 3-0 (25-18, 25-22, 25-21)

Sporting - Sporting de Espinho, 2-3 (25-19, 21-25, 22-25, 25-21, 15-17)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Esmoriz, 7 pontos

2.º: Sporting, 7

3.º: Sp. Espinho, 7

4.º: Fonte do Bastardo, 7

5.º: AA Espinho, 6 (menos um jogo)

6.º: Benfica, 5 (menos um jogo)

7.º: V. Guimarães, 5

8.º: Castêlo da Maia, 5

9.º: AA São Mamede, 4

10.º: Leixões, 4

11.º: Sp. Caldas, 2

12.º: GC Santo Tirso, 1

13.º: VC Viana, 0

14.º: Clube K, 0