O Benfica apurou-se esta noite para as meias-finais da Taça de Portugal, eliminatória na qual vai defrontar o rival Sporting.

Na deslocação ao terreno do Esmoriz, as águias venceram de forma clara por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-21, 25-21.

No último obstáculo antes da final, Benfica e Sporting vão então defrontar-se, num encontro agendado para o dia 19 de março. Na outra meia-final, haverá duelo entre a Fonte do Bastardo e o Vitória de Guimarães.