A Espanha sagrou-se, este domingo, campeã mundial de hóquei em patins, ao vencer a Argentina por 2-1, em Novara, Itália, onde chegou ao seu 18.º título, tendo agora mais dois do que Portugal.

A seleção espanhola, que afastou Portugal nas meias-finais, entrou forte e construiu vantagem de 2-0, com golos de César Carballeira e Pau Bargalló (reforço do Benfica para 2024/25) no primeiro e no terceiro minuto da partida, respetivamente.

A 45 segundos do intervalo, Lucas Ordóñez, também jogador do Benfica, reduziu a desvantagem da Argentina para 2-1.

A segunda parte ficou marcada por dois cartões azuis, um para cada lado, para o argentino Ezequiel Mena (jogador do FC Porto) e para o espanhol Marc Grau, ambos aos 28 minutos. O resultado é que não mais se alterou.

Depois de ter terminado em quinto lugar no Mundial de 2022, após ter sido afastado pela França nos quartos de final, a Espanha sucede à Argentina no título mundial que os sul-americanos tinham conquistado em casa.

Já Portugal terminou a prova no 4.º lugar, na sequência da derrota por 3-2 ante a anfitriã Itália, este domingo.