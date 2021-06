O Barcelona garantiu, esta quarta-feira, a qualificação para as meias-finais da Liga espanhola de futsal, após vencer o atual campeão em título Inter Movistar, por 5-2, no terceiro e decisivo jogo do duelo dos quartos de final.

Depois de uma vitória para cada lado, o jogo decisivo começou com golo do Inter logo nos segundos iniciais, por Pola.

Na resposta, o Barcelona chegou ao 1-1 pelo português André Coelho, aos 14 minutos, numa jogada de cinco para quatro. A primeira parte acabou com 2-1 para os catalães, porque Aicardo fez novo golo, ao minuto 18.

Na segunda parte, Saldise fez o 2-2 (26m) mas um bis de Matheus Rodrigues (30m e 36m) e um golo de Marcenio (37m) selaram as contas a favor do Barcelona, que vai defrontar o Palma Futsal nas meias-finais.

A outra meia-final é entre o Levante e o Viña Valdepeñas, do guarda-redes português Edu Sousa, que na terça-feira brilhou no jogo 3 dos «quartos», ante o ElPozo Murcia (vencedor da fase regular), decidido no desempate por penáltis.