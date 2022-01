A Geórgia venceu esta quarta-feira a Bósnia por 2-1 e garantiu uma inédita qualificação para os quartos de final do Europeu de futsal, ao final da segunda jornada do grupo D, na qual a Espanha ‘falhou’ o possível apuramento, ao empatar a duas bolas com o Azerbaijão.

Em Groningen, os georgianos bateram os bósnios com reviravolta. Kahvedzic adiantou a Bósnia na primeira parte, aos sete minutos, mas a Geórgia virou o resultado na segunda parte. Thales Feitosa, jogador que joga no campeonato português, no Candoso, fez o 1-1 aos 25 minutos. Aos 28, Bruno Petry completou a cambalhota no marcador.

No Espanha-Azerbaijão, um autogolo de Lozano deu vantagem ao Azerbaijão. Raúl Gómez empatou aos 12 minutos, Atayev devolveu a vantagem aos azeris ao minto 17 e o 2-2 final apareceu na segunda parte, com um golo de Sergio Lozano, aos 31 minutos.

A Geórgia, já apurada, lidera o grupo D com seis pontos, seguida da Espanha com quatro, do Azerbaijão com um e da Bósnia, ainda sem pontos.

Geórgia-Espanha e Azerbaijão-Bósnia são os jogos da última jornada do grupo D.

A Geórgia juntou-se à Rússia nas seleções já apuradas para os quartos de final. Os russos garantiram o apuramento na terça-feira, com o triunfo sobre a Croácia, que lhe valeu a segunda vitória em dois jogos no grupo C.

Esta quinta-feira é dia sem jogos, antes do regresso na sexta-feira, com a terceira jornada nos grupos A (o de Portugal, que defronta a Ucrânia) e B.