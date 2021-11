Portugal manteve vivas as hipóteses de apuramento para a final do Europeu de hóquei em patins ao vencer a Espanha de forma épica por 10-9 na noite desta quinta-feira e, assim, as decisões dos dois finalistas arrastam-se para esta sexta-feira… e podem obrigar a ter a calculadora na mão.

Na sexta-feira, a França joga com a Espanha (18h30) e Portugal defronta a Andorra (21h45). A seleção comandada por Renato Garrido sabe que, se fizer um melhor resultado do que o da Espanha, garante automaticamente a ida à final com a França, mas pode até entrar em campo… já eliminada. Porquê? O Maisfutebol explica-lhe tudo, com base nos critérios de desempate da World Skate, nos casos de provas a uma só volta e que envolvam três ou mais equipas empatadas.

Caso Espanha bata os gauleses e Portugal vença a Andorra, três seleções ficam com dez pontos e é aí que é preciso ir mais além para desempatar. Apresentamos os cenários de apuramento, assumindo vitórias de Portugal e Espanha esta sexta-feira.

OS DUELOS DIRETOS

França-Portugal, 5-3

Espanha-Portugal, 9-10

França-Espanha (6.ª feira, 18h30)

Nota: em caso de vitória da Espanha ante a França, cada seleção soma três pontos neste minicampeonato.

O SALDO DE GOLOS NO MINI-CAMPEONATO (antes do França-Espanha):

1.º: França (5-3, dois positivos)

2.º: Portugal (13-14, um negativo)

3.º: Espanha (9-10, um negativo)

O primeiro critério de desempate nunca vai chegar neste cenário: considera o maior número de pontos nos jogos disputados entre as três seleções empatadas. Todas ficariam com três pontos.

_

O segundo critério de desempate: havendo igualdade pontual entre as seleções implicadas, levam a melhor as equipas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos, nos duelos entre si. Como acima visto, a França tem nesta altura uma diferença de dois positivos, Portugal e Espanha de um negativo.

- Portugal apura-se: se e só se a Espanha ganhar por um mínimo de quatro golos de diferença (Ex.: vitória de Espanha por 4-0 levaria a França a ter 5-7 no saldo de golos, o que ditaria uma diferença pior do que a de Portugal).

- Portugal é eliminado: se a vitória de Espanha for por um ou dois golos de diferença. Neste caso, Portugal tem sempre a pior diferença de golos final entre as três seleções.

_

O terceiro critério de desempate: levam a melhor as equipas com o melhor rácio de golos resultante da divisão total de golos marcados pelo total de golos sofridos. Para este critério entrar nas contas, põe-se em hipótese uma vitória de Espanha sobre a França por três golos de diferença. Assim:

- Portugal apura-se: se a vitória de Espanha sobre França, por três golos, for 10-7 ou inferior.

- Portugal é eliminado: se a vitória de Espanha sobre França, por três golos, for 12-9 ou superior.

No entanto, caso Portugal vença a Andorra e a Espanha vença a França por 11-8... é preciso olhar ao quarto critério de desempate: neste, olha-se a todos os jogos disputados na fase de grupos e leva a melhor:

a) a equipa que tiver a melhor diferença total entre golos marcados e sofridos. Nesta altura, França tem 23-15 (oito positivos) e Portugal 27-18 (nove positivos). Este critério é mesmo o último que pode ser aplicado a este possível desempate, pois a França acabaria com uma diferença de cinco golos positivos (31-26) ao perder com a Espanha por 11-8. Ou seja, Portugal - não esquecendo que tem de vencer Andorra - apura-se sempre neste cenário, pois nunca seria superado na diferença de golos total pela França.

Em suma... Portugal apura-se sempre numa destas hipóteses:

- Ganhar à Andorra e a Espanha não ganhar à França;

- Empatar com Andorra e a Espanha perder com França;

- Perder com a Andorra e a Espanha perder com a França;

- Ganhar à Andorra e se a Espanha ganhar à França pelo mínimo de quatro golos de diferença;

- Ganhar à Andorra e se uma eventual vitória de Espanha sobre a França, por três golos de diferença, for 10-7 ou inferior;

- Ganhar à Andorra e, se a Espanha vencer a França por 11-8.