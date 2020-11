O Benfica conquistou a Supertaça de voleibol, nesta quarta-feira, ao vencer o Sporting de Espinho por 3-0, em Gondomar.

Foi com os parciais de 25-16, 25-17 e 25-21 que as «águias» garantiram a nona Supertaça do seu historial.

De recordar que, uma vez que a época anterior foi finalizada abruptamente pela pandemia de covid-19, a Supertaça foi disputada por seis equipas divididas em dois grupos, e depois meias-finais e final.