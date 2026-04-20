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Esports: Benfica sagra-se campeão nacional em futebol virtual
Encarnados bateram o Santa Clara na final
DS
Encarnados bateram o Santa Clara na final
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Enquanto a maior parte dos adeptos tinham as atenções centradas no Sporting-Benfica da Liga de futebol, na eLiga, a congénere virtual (jogada em EAFC 26), teve um novo campeão.
Nas finais realizadas este domingo, o Benfica sagrou-se vencedor desta edição numa final diante do Santa Clara. Venceram por 2-1, com o jogador Leks, francês de 24 anos, a levantar o troféu.
FC Porto e Sporting ficaram-se pelos quartos de final da competição. Os encarnados bateram Arouca e Estrela da Amadora na caminhada até à final. O Benfica é a única equipa a vencer duas vezes a Liga virtual.
𝟭𝟵.𝟬𝟰 ✍🏻 Estava escrito!— eLiga Portugal (@eligapt) April 19, 2026
Leks 🦅 e o SL Benfica são os novos 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼̃𝗲𝘀 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗶𝘀 da #eLigaPortugal 🏆 pic.twitter.com/GdcjYF9OBu
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TAGS: Modalidades ESports Benfica Eafc 26 Leks
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