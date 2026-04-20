Enquanto a maior parte dos adeptos tinham as atenções centradas no Sporting-Benfica da Liga de futebol, na eLiga, a congénere virtual (jogada em EAFC 26), teve um novo campeão.

Nas finais realizadas este domingo, o Benfica sagrou-se vencedor desta edição numa final diante do Santa Clara. Venceram por 2-1, com o jogador Leks, francês de 24 anos, a levantar o troféu.

FC Porto e Sporting ficaram-se pelos quartos de final da competição. Os encarnados bateram Arouca e Estrela da Amadora na caminhada até à final. O Benfica é a única equipa a vencer duas vezes a Liga virtual.