O Canadá garantiu, este domingo, a medalha de bronze no Mundial de basquetebol, ao vencer os Estados Unidos por 127-118, após prolongamento, nas Filipinas.

Num duelo que teve praticamente sempre o Canadá no comando do marcador, à exceção de alguns momentos no segundo e no quarto período, os EUA forçaram o prolongamento num lance incrível, da autoria de Mikal Bridges, que ganhou o ressalto do seu próprio lançamento livre para depois fazer um triplo e assinar o 111-111 no marcador, com 0,6 segundos para jogar.

No prolongamento, e à boleia das boas exibições de Dillon Brooks e Shai Gilgeous-Alexander, o Canadá superiorizou-se e, com um parcial de 16-7 nos cinco minutos extra, assegurou o pódio no Mundial.

Triplo incrível de Bridges ainda arrastou decisão para prolongamento:

Já com a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 assegurada, assim como os EUA – foram as duas melhores seleções americanas no Mundial – o Canadá garante o seu melhor resultado de sempre num Mundial de basquetebol.

Brooks foi o melhor marcador do encontro, com 39 pontos, seguido de Gilgeous-Alexander, com 31. Anthony Edwards, com 24, foi o melhor dos EUA.

Gilgeous-Alexander brilhou para encaminhar triunfo do Canadá no prolongamento:

Este domingo, a partir das 13h40, Alemanha e Sérvia jogam a final da competição. Ambas as seleções vão à procura de um título inédito. Os sérvios foram finalistas vencidos em 2014 ante os Estados Unidos e a Alemanha tem uma medalha de bronze, obtida em 2002.