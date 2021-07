Grande candidata ao ouro olímpico no basquetebol em Tóquio, a seleção dos Estados Unidos foi derrotada na madrugada desta terça-feira pela Austrália (83-91), em jogo de preparação antes dos Jogos Olímpicos.

Depois da derrota surpreendente contra a Nigéria, Greg Poppovich promoveu duas mudanças no quinteto titular, fazendo entrar Jerami Grant e Draymord Green nos lugares de Jayson Tatum e Bam Adebayo, mantendo Damian Lillard, Bradley Beal e Kevin Durant.

No entanto, os norte-americanos lidaram com um adversário coeso coletivamente e que teve em Patty Mills o destaque, com 22 pontos.

Esta foi a segunda derrota consecutiva dos Estados Unidos em particulares, apenas a quarta em amigáveis desde 1992, entre 54 triunfos.