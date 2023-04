O tenista austríaco Dominic Thiem qualificou-se, na tarde desta quinta-feira, para os quartos de final do Estoril Open, no quadro de singulares masculinos, com a vitória sobre o norte-americano Ben Shelton na segunda ronda.

Thiem, antigo número três mundial e atual 111.º colocado, venceu o número 39 do mundo por duplo 6-2, em uma hora e quatro minutos.

O adversário de Thiem nos quartos de final vai sair do duelo entre o francês Quentin Halys e o espanhol Roberto Bautista Agut, que se defrontam esta noite.

Ainda esta quinta-feira, Thiem entra em court para jogar, ao lado do português João Sousa, os quartos de final de pares, frente ao equatoriano Gonzalo Escobar e ao francês Fabien Reboul.

Antes do apuramento de Thiem, Miomir Kecmanovic (40.º) venceu Jurij Rodionov (120.º) e também está nos quartos de final. O sérvio, sexto cabeça de série, venceu em dois sets, pelos parciais de 6-0 e 6-1, em uma hora e quatro minutos.