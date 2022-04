Albert Ramos-Viñolas, Sebastián Báez, Frances Tiafoe e Sebastian Korda qualificaram-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do quadro de singulares masculinos do Estoril Open, torneio ATP 250 que termina no domingo, no Clube de Ténis do Estoril.

No primeiro jogo dos quartos de final, Albert Ramos-Viñolas, campeão em título, bateu o compatriota Fernando Verdasco em dois sets. O sexto cabeça de série impôs-se ao 118.º do mundo, repescado diretamente para a segunda ronda devido à desistência do argentino Diego Schwartzman, por duplo 6-2, em uma hora e 21 minutos.

No segundo jogo do dia, relativo aos “quartos”, o argentino Sebastián Báez, que tinha deixado o português João Sousa pelo caminho na primeira ronda, superou o francês Richard Gasquet, campeão de 2015 e atual 80.º da hierarquia mundial, em três sets, com os parciais de 3-6, 6-1 e 6-4, em uma hora e 56 minutos.

Ramos e Báez defrontam-se nas meias-finais, agendadas para a tarde de sábado.

No duelo mais longo dos quartos de final, o norte-americano Frances Tiafoe derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, quarto cabeça de série, em três sets. Finalista de 2018, ano em que perdeu para João Sousa, Tiafoe venceu com os parciais de 7-6 (7-5), 5-7 e 7-5, em três horas.

No derradeiro encontro da eliminatória, ficou pelo caminho o primeiro cabeça de série, o canadiano Félix Auger-Aliassime, eliminado pelo norte-americano Sebastian Korda, em dois sets. Num duelo entre atletas de 21 anos, o número 37 do mundo derrotou o único top-10 desta edição do Estoril Open, com um duplo 6-2, ao fim de uma hora e meia de jogo.

Tiafoe e Korda protagonizam assim a outra meia-final na tarde de sábado, no Clube de Ténis do Estoril.