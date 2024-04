O tenista português João Sousa, derrotado na tarde desta quarta-feira por Arthur Fils na primeira ronda do quadro de singulares masculinos do Estoril Open, falou em «muitas emoções à flor da pele», com a despedida de carreira no Estoril Open.

«São muitas emoções à flor da pele, obviamente depois de tantos anos dedicados ao ténis, à minha paixão, terminar aqui neste elenco, neste court que foi tão especial para mim, é sempre muito bom», começou por dizer João Sousa, em pleno Court Central do Estoril Open.

«Acho que não podia ter escolhido melhor palco para terminar a minha carreira, junto a este apoio incrível, mais uma vez. Eu torno-me repetitivo, mas nada dos meus resultados faria sentido sem o vosso apoio. Ao longo de todos estes anos têm sido incríveis. Queria agradecer por isso, tanto nos bons, como nos maus momentos», prosseguiu João Sousa, que terminou com um agradecimento global.

«Muito obrigado, são espetaculares e viva Portugal», finalizou, antes de ir à câmara da transmissão deixar uma mensagem: «Até já Portugal», com um coração desenhado.

No sábado, há uma nova homenagem para assinalar a despedida do tenista português, de forma especial, com pormenores ainda por revelar.

Depois das declarações, os pais de João Sousa receberam uma montagem especial com fotografias marcantes da carreira do português no Estoril Open e o tenista vimaranense tirou uma fotografia com os compatriotas e colegas de profissão, além de alguns familiares.