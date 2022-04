O tenista espanhol Pablo Carreño-Busta, campeão do Estoril Open em 2017, desistiu de voltar ao Clube de Ténis do Estoril para disputar a edição deste ano do torneio português do ATP Tour, sendo substituído pelo francês Richard Gasquet.

O número 19 do mundo apurou-se sexta-feira para as meias-finais do ATP 500 de Barcelona, após uma vitória em três sets frente ao norueguês Casper Ruud, optando assim por desistir do torneio em Portugal.

Graças à desistência de última hora de Carreño-Busta, que alegou cansaço, o gaulês Gasquet, também antigo vencedor do Estoril Open, mas em 2015, ganhou o acesso direto ao quadro principal, que arranca na segunda-feira, dia 25, prolongando-se até 1 de maio.

Este sábado arranca a fase de qualificação do Estoril Open, com os portugueses Gastão Elias, Pedro Araújo, Pedro Sousa e Tiago Cação a entrarem em ação na luta por uma das quatro vagas de acesso à principal grelha da prova.