O ciclista português João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu, este domingo, a 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, depois de ter revertido os 12 segundos de desvantagem para o britânico Ethan Hayter (Ineos) na chegada ao alto do Malhão, na quinta e última etapa da prova.

Depois de três quilómetros finais de subida emocionantes, João Rodrigues, muito impulsionado pelo colega de equipa Amaro Antunes, conseguiu ganhar alguns metros de vantagem para Ethan Hayter, que ainda deu mostras de poder colar a cerca de um quilómetro do final, mas não conseguiu mesmo manter a camisola amarela.

No ataque final à etapa, João Rodrigues tentou juntar a vitória na Volta ao Algarve à vitória na etapa, mas o francês Élie Gesbert (Arkea-Samsic) ganhou a frente nos últimos metros e venceu a etapa de 170,1 quilómetros que começou em Albufeira. Hayter chegou no décimo lugar, a 21 segundos de Gesbert e de João Rodrigues, que fez o mesmo tempo do francês.

O pódio da etapa ficou completo com o também português da W52-FC Porto, Jóni Brandão, que chegou a nove segundos. Brandão foi, além de João Rodrigues, o outro português a terminar a Volta ao Algarve no top-10, fazendo nono nas contas finais, a um minuto e 40 do ciclista de Faro.

Este é mais um título na carreira de João Rodrigues, de 26 anos, que já tinha conquistado a Volta a Portugal em 2019.

Vencedor português 15 anos depois

Com a vitória na Volta ao Algarve, João Rodrigues sucedeu a uma das grandes promessas e jovens estrelas do ciclismo mundial, o belga Remco Evenepoel, que ganhou em 2020.

Além disso, João Rodrigues torna-se o primeiro português ao fim de 15 anos a pôr o nome no palmarés da Volta ao Algarve. A última vez que um nome luso ganhara foi João Cabreira, em 2006, então ao serviço da Maia-Milaneza.

É apenas o quarto português neste século a vencer a prova. Em 2002, Cândido Barbosa triunfou, ao serviço da LA Pecol. Em 2005, Hugo Sabido foi o campeão, pelo Paredes.

CLASSIFICAÇÃO – 5.ª ETAPA [Albufeira-Malhão (Loulé)]

1.º: Élie Gesbert (Arkea-Samsic), 04h10m10s

2.º JOÃO RODRIGUES (W52-FC Porto), m.t

3.º: JÓNI BRANDÃO (W52-FC Porto), +9s

4.º: Jonathan Lastra Martínez (Caja Rural), +11s

5.º: AMARO ANTUNES (W52-FC Porto), +15s

6.º: JOAQUIM SILVA (Tavfer-Measindot-Mortágua), +17s

7.º: Nicolas Prodhomme (AG2R Citroen Team), +17s

8.º: Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), +19s

9.º: Sebastian Henao Gómez (Ineos-Grenadiers), +21s

10.º: Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers), +21s

CLASSIFICAÇÃO GERAL – FINAL

1.º: JOÃO RODRIGUES (W52-FC Porto), 19h03m56s

2.º: Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers), +9s

3.º: Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), +28s

4.º: Jonathan Lastra Martínez (Caja Rural), +41s

5.º: Élie Gesbert (Arkea-Samsic), +44s

6.º: Thibault Guernalec (Arkea-Samsic) +48s

7.º: Maxime Bouet (Arkea-Samsic), +01m13s

8.º: Sebastian Henao Gómez (Ineos-Grenadiers) +01m27s

9.º: JÓNI BRANDÃO (W52-FC Porto), +01m40s

10.º: Daniel Navarro García (Burgos-BH), +01m54s