A seleção portuguesa de andebol já está em Estocolmo, cidade que vai acolher o jogo com a Alemanha, marcado para sábado, e que vai atribuir o quinto lugar do Europeu.

Mas neste dia de viagem, a equipa orientada por Paulo Jorge Pereira deparou-se com mais uma prova da dimensão do feito que alcançou, ao garantir a melhor campanha lusa na prova: o autocarro arranjado pela organização estava reservado à Hungria.

Pelo menos essa era a indicação do papel fixado no vidro dianteiro, no qual foi riscado o nome da Hungria e colocado o de Portugal. Uma mudança de planos que alguns jogadores portugueses fizeram questão de realçar, nas redes sociais.