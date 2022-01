Vinte anos depois, a Suécia voltou a sagar-se campeã Europeia de andebol, derrotando a Espanha, bicampeã em título, na final disputada em Budapeste.

Os suecos venceram por 27-26 graças a um livre de sete metros convertido por Niclas Ekberg já com tempo terminado, depois de ter sido assinalado no último segundo.

O jogo foi sempre muito equilibrado, com vantagens tangenciais para ambas as equipas, sorrindo ao conjunto nórdico no último suspiro.

A Suécia reforça assim a posição de seleção com mais títulos europeus da história, com cinco, mais três do que França.

Mais cedo, a Dinamarca tinha batido a seleção francesa por 35-32, no prolongamento.

Portugal, recorde-se, terminou a competição no 19.º lugar.