A França venceu esta quarta-feira a Dinamarca por 30-29 na última jornada da «main round» do Europeu de andebol e garantiu a qualificação para as meias-finais da competição, fase na qual vai defrontar a Suécia.

Os dinamarqueses, que já estavam apurados para as meias-finais antes deste jogo, fecharam o grupo A da «main round» no primeiro lugar, com oito pontos, os mesmos da França, segunda classificada. Nas ‘meias’, a Dinamarca, campeã mundial, defronta a Espanha, atual campeã europeia. Ambos os jogos são na sexta-feira. A final é no domingo.

Ainda esta quarta-feira, no grupo A, a Islândia cumpriu e venceu Montenegro por 34-24, selando o terceiro lugar do grupo A. Na sexta-feira, joga o duelo do quinto e sexto lugares com a Noruega, que ficou no terceiro lugar do grupo B da «main round».

Também esta quarta-feira, num jogo que já foi para cumprir calendário, houve empate a 28 golos entre Países Baixos e Croácia.