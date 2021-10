Portugal goleou esta segunda-feira a Inglaterra, por 11-0, no arranque do Europeu feminino de hóquei em patins, em jogo disputado no Pavilhão Municipal do Luso, Mealhada, Aveiro.

A equipa lusa, comandada por Hélder Antunes, chegou ao intervalo a vencer por 4-0 e teve em Ana Catarina o grande destaque, com quatro golos.

Sofia Moncóvio, Marlene Sousa e Maria Sofia Silva marcaram dois golos cada e Rita Batista anotou o outro tento de Portugal.

No jogo que abriu o evento, a Itália bateu a França, por 3-0.

A Espanha, pentacampeã em título, descansou na primeira jornada. Defronta a Itália na terça-feira (17h30), antes de Portugal jogar com a França (20h00).

A seleção espanhola é recordista com seis títulos – incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista - seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um.