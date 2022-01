A Seleção Nacional de futsal bateu a Ucrânia por 1-0 e garantiu o acesso aos quartos de final do Europeu da modalidade.

A primeira parte não foi nada fácil para Portugal.

O conjunto ucraniano entrou melhor e, aos cinco minutos, já tinham enviado a bola ao ferro. Valeu a falta de pontaria de Cherniavskyi na cara do guardião português.

A equipa comandada por Jorge Braz sentiu muitas dificuldades em parar as respostas rápidas do adversário, que somou mais algumas oportunidades de golo.

Aproveitando uma pausa técnica com poucos minutos para jogar no primeiro tempo, o selecionador português lançou o repto: «É para dar gás», disse. A partir de então, Portugal lançou-se com iniciativas no ataque e ficou perto do golo por intermédio de Panny Varela e Afonso Jesus.

Portugal entrou mais dominador na segunda parte, mas a Ucrânia espreitou sempre o golo no contra-golpe.

Nos minutos finais, o conjunto de Leste utilizou ainda o 5-4 mas não conseguiu ultrapassar a organização defensiva portuguesa.

A 3:47 do final, apareceu Zicky Té. O pivot português abriu o marcador, numa altura em que Portugal já justificava o golo, e carimbou a vitória portuguesa.

Portugal termina a fase de grupos com um pleno de vitórias. A Ucrânia também avança para a próxima fase, enquanto os Países Baixos e a Sérvia ficam pelo caminho.

Também esta sexta-feira, as anfitriões até estiveram a vencer por 2-0, mas o conjunto sérvio completou a cambalhota no marcador e triunfou por 3-2.