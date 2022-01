A Seleção Nacional bateu a surpresa Finlândia (3-2) e carimbou o acesso às meias-finais do Campeonato da Europa de Futsal.

A partida começou «a todo o gás» com oportunidades para os dois lados e os nórdicos a mostrarem que vinham para disputar o jogo em Amesterdão.

Portugal colocou-se na frente logo aos 4 minutos, por Afonso Jesus. Pany Varela trabalhou no corredor esquerdo, partiu para uma arrancada e centrou para o jogador do Benfica finalizar na linha dos seis metros.

A Finlândia tentava jogar olhos nos olhos com o conjunto luso e, se é verdade que concedia alguns espaços, também conseguiu ameaçar a baliza de André Sousa. Em cima da metade da primeira parte, Portugal cometeu um erro nas marcações individuais e os finlandeses chegaram ao golo, com Hosio a aparecer solto para finalizar ao segundo poste.

Logo de seguida, e fruto do jogo físico, a turma nórdica chegou às cinco faltas e optou por jogar com guarda-redes avançado, de forma a gerir os tempos do jogo e evitar os duelos.

A cinco minutos do final da primeira parte, Afonso Jesus bisou. Numa reposição lateral, Bruno Coelho leu bem a movimentação do colega e serviu o jogador do Benfica que rematou rasteiro de pé esquerdo.

Até ao intervalo, o marcador não mexeu, mas a Finlândia ainda assustou com o guarda-redes a disparar ao poste da baliza portuguesa.

Portugal podia ter marcado logo no recomeço, mas foram os finlandeses a chegar ao golo.

Novamente na sequência de uma bola parda, Panu Autio restabeleceu a igualdade e deu mais uma prova de que os nórdicos não iam facilitar a tarefa ao conjunto de Jorge Braz.

A Finlândia não desistia da postura ofensiva e mantinha-se a incerteza no resultado, apesar do favoritismo português.

Com 10 minutos para jogar na segunda parte, Miguel Ângelo partiu para a jogada individual e aplicou um pontapé de longa distância e de pé esquerdo para selar o triunfo português.

Ainda assim, a turma nórdica ameaçou o golo até ao final, tendo valido a organização defensiva portuguesa e as defesas de André Sousa.

A Finlândia cai, mas cai de pé. Já Portugal, teve de sofrer mas manteve o registo totalmente vitorioso no Europeu. Nas meias-finais, o conjunto de Jorge Braz defronta o vencedor do Espanha-Eslováquia, que se realiza na sexta-feira.