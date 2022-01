Depois de fechar a fase de grupos com o pleno de vitórias, a seleção portuguesa de futsal terá pela frente a Finlândia, nos quartos de final do Europeu da modalidade. O ala Pauleta, de 27 anos, anteviu o duelo diante de uma das surpresas da prova.

«Já os conhecemos, empatámos com eles no apuramento para o Mundial. Não nos vão surpreender porque já os conhecemos. Vêm com muita ambição, é uma equipa muito forte fisicamente, mas vamos estar atentos», afirmou aos jornalistas, antes da seleção viajar para Amesterdão.

O atleta do Sporting mostrou-se ainda agradado por ter mais tempo de utilização no Euro2022 em comparação com o Mundial2021, que Portugal conquistou na Lituânia.

«A equipa já me conhece, metem-me à vontade e sinto-me muito feliz por aqui estar e por estar a jogar», comentou.

«O meu objetivo é que a equipa ganhe. O individual vem por acréscimo. Se marcar, fico contente, mas, desde que a equipa ganhe, fico feliz.»

Apesar do estatuto de campeão europeu e mundial, Pauleta rejeitou colocar Portugal como «favorito» à conquista da prova e preferiu falar em «candidatos». «Estamos aqui para ir passo a passo», sublinhou.

A Seleção Nacional terminou na liderança do grupo A, enquanto a Finlândia ficou na segunda posição do grupo B. As duas seleções defrontam-se na segunda-feira na Ziggo Dome, em Amesterdão, a partir das 16h00.