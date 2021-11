Afastado da final depois do resultado do jogo entre Espanha e França, Portugal fechou a fase de grupos do Europeu de hóquei com uma goleada por 12-1 frente a Andorra.



Os vice-campeões europeus impuseram-se com golos de Gonçalo Alves (7m e 25m), João Rodrigues (23m, 25m e 42m), Diogo Rafael (11m e 47m), Vieirinha (14m), Rafa (40m e 42m) e Jorge Silva (45m e 50m). O golo de honra de Andorra foi da autoria de Arnau Dilmé aos 11 minutos.



Portugal terminou esta fase com os mesmos dez pontos que Espanha e França, mas ficou de fora da final devido aos critérios de desempate. Assim, a seleção nacional vai jogar o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no próximo sábado, às 17h00.