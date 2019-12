Os laterais-direitos Belone Moreira (Benfica), João Ferraz (Suhr Aarau, Suíça) e Jorge Silva (Sinfin, Espanha) integram a convocatória do selecionador Paulo Jorge Pereira para po estágio de preparação da fase final do Euro2020.

Os atletas juntam-se assim aos pontas esquerdas Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto), aos laterais-esquerdos André Gomes, Fábio Magalhães (ambos do FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Nantes) e Salvador Salvador (Boa-Hora) e aos guarda-redes Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Passam a ser 12 os nomes já dados a conhecer.

🇵🇹🤾‍♂️Belone Moreira, @Silva_Jorge_6 e João Ferraz são os escolhidos para representar as cores de Portugal no @EHFEURO ! 💥You can start dreaming! 🤾‍♂️🇵🇹 #dreamwinremember #letsgovamos #heróisdomar #seleçãonacionalandebol #portugal #ehfeuro2020 #vamoscomtudo #somosportugal pic.twitter.com/P58qHWIaCE