A campeã europeia em título, Espanha, entrou no Europeu de andebol com uma demostração de força, quase como que a mostrar à Alemanha, adversária no grupo C que jogou antes, que não vai facilitar na luta pelo primeiro lugar do grupo.

Se os alemães venceram a Holanda por 34-23, a roja respondeu com a mesma diferença de 11 golos no confronto com a Letónia (33-22), nos jogos que abriram a competição em Trondheim, cidade norueguesa onde Portugal também vai jogar.

À mesma hora que os germânicos, mas em Graz, Áustria, numa partida dirigida pela dupla portuguesa Duarte Santos e Ricardo Fonseca, a Bielorrússia venceu por 35-30 a Sérvia, num grupo que tem ainda a Croácia e Montenegro, equipas que se defrontaram com vitória da Croácia (27-21).