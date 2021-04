Os portugueses Bernardo Atilano e Sónia Gonçalves foram eliminados esta quarta-feira na segunda ronda de singulares dos Europeus de badminton, em Kiev, terminando a participação lusa na prova realizada na capital da Ucrânia.

Atilano, 130.º do ranking mundial, perdeu com o finlandês Kalle Koljonen (80.º do mundo), por 21-18 e 21-7, em 40 minutos, caindo assim nos 16 avos de final.

Sónia Gonçalves, 140.ª classificada do ranking feminino, perdeu para a ucraniana Natalya Voytsekh (125.ª da hierarquia), por 21-13 e 21-7, em 27 minutos.

Sónia e Adriana Gonçalves já tinham sido eliminadas na primeira ronda de pares femininos, na terça-feira.

De 6 a 9 de maio, a disputa pela presença olímpica dos portugueses em Tóquio prossegue nos Internacionais de Portugal, nas Caldas da Rainha.