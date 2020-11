O ciclista português Ivo Oliveira sagrou-se, na tarde deste sábado, campeão da Europa de perseguição individual, nos Europeus de ciclismo de pista que decorrem em Plovdiv, na Bulgária.

Depois de ter conseguido o acesso à final esta manhã nas qualificações, o que garantia desde logo mais uma medalha para Portugal, o gaiense de 24 anos levou a melhor sobre o italiano Jonathan Milan nos 4 mil metros decisivos, com o tempo de 4:08.116 minutos, para os 4:08.772 do transalpino (+0,655 segundos).

A medalha de bronze tinha sido alcançada minutos antes pelo russo Lev Gonov, na disputa pelo terceiro lugar com o compatriota Alexander Evtushenko.

Esta foi a quarta final de Ivo em grandes competições, que valeu o primeiro título, após a prata nos Mundiais de 2018 e nos Europeus de 2017 e 2018.

É a segunda medalha de ouro em quatro dias de competição para Portugal e a quinta no total. Iuri Leitão já tinha sido campeão europeu em scratch, prata na eliminação e bronze no omnium, além do bronze de Maria Martins na eliminação.

No domingo, Ivo e Rui Oliveira compõem a dupla portuguesa na disciplina de madison: o apuramento está marcado para as 9h10 e a final para as 13h45.

Maria Martins ficou à porta do bronze

Na corrida por pontos feminina, após o ouro de Ivo Oliveira, a portuguesa Maria Martins esteve muito perto da medalha de bronze, mas ficou no quarto lugar, com 25 pontos, numa prova ganha pela britânica Katie Archibald (57 pontos), seguida da italiana Silvia Zanardi (39 pontos) e da polaca Karolina Karasiewicz (35 pontos).

Na última prestação lusa deste sábado, na corrida por pontos masculina - 40 quilómetros, 160 voltas - o português Rui Oliveira abandonou pouco após a entrada para as últimas 65 voltas.

