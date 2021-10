O português João Matias sagrou-se vice-campeão de eliminação nos Europeus de ciclismo de pista, que arrancaram esta terça-feira em Grenchen, na Suíça, para conquistar a primeira medalha de Portugal na prova.

Na vertente que vai eliminando da corrida o último a cruzar a meta a cada duas voltas, João Matias só foi superado pelo russo Sergei Rostovsev, no sprint final. O bronze foi para o francês Thomas Boudat.

Também neste primeiro dia em solo helvético, a estreante Daniela Campos foi 18.ª em 19 participantes, na prova de scratch, ganha pela britânia Katie Archibald.

O ciclista do Louletano-Loulé Concelho, de 30 anos, sucede assim a Iuri Leitão, prata na eliminação na última edição dos Europeus.

Portugal está representado por um total de cinco ciclistas (João Matias, Iuri Leitão, Rui Oliveira, Daniela Campos e Maria Martins), na senda das seis medalhas, as alcançadas em 2020.

Na quarta-feira, entram em ação a olímpica Maria Martins, na prova de eliminação feminina, bem como Iuri Leitão, na corrida por pontos, no regresso ao campeonato da Europa para o campeão europeu do scratch, ‘vice’ em eliminação e bronze no omnium.