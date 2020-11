Dia histórico para o ciclismo português! Iuri Leitão conquistou, na tarde desta quinta-feira, a primeira medalha de ouro de sempre em elites para Portugal, ao sagrar-se campeão europeu de scratch, na segunda jornada dos Europeus de ciclismo de pista, que decorrem até domingo em Plovdiv, na Bulgária.

O atleta de 22 anos de Viana do Castelo, campeão nacional desta especialidade, confirmou a vitória ao dar uma volta de avanço ao pelotão, abrilhantando o êxito. O pódio ficou completo com o ucraniano Roman Gladysh e com o britânico Oliver Wood.

O corredor da Supermercados Froiz – na vertente de estrada – já tinha conquistado a prata na eliminação, na quarta-feira.

Ainda esta tarde, na eliminação, mas do lado feminino, é a portuguesa Maria Martins a entrar em ação (17h25).

Na sexta-feira, Iuri Leitão e Maria Martins entram em ação no concurso olímpico de omnium. No sábado, Ivo Oliveira e Iuri Leitão começam, a partir das 11h35, a qualificação da disciplina de perseguição individual, cuja final está marcada para as 16h20. Às 16h35, Maria Martins entra na corrida por pontos, na qual vai estar Rui Oliveira do lado masculino (17h25). No domingo, Ivo e Rui Oliveira compõem a dupla portuguesa na disciplina de madison: o apuramento está marcado para as 9h10 e a final para as 13h45.