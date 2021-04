O português Anri Egutidze qualificou-se para as meias-finais nos Europeus de Lisboa, ao vencer o campeão mundial em título, o israelita Sagi Muki, na categoria de -81 kg.

O judoca do Benfica venceu por ‘ippon’ o israelita, segundo do ‘ranking’ mundial, numa competição em que já tinha eliminado, no combate anterior, o campeão olímpico, o russo Khasan Khalmurzaev.

Nas meias-finais, Anri Egutidze vai defrontar o vencedor do combate entre o turco Vedat Albayrak e o russo Aslan Lappigano.