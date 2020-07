O FC Porto garantiu a contratação do internacional argentino Ezequiel Mena para a equipa de hóquei em patins.

O jogador de 25 anos representava o Óquei de Barcelos e assinou contrato válido por quatro épocas, até 2024, de acordo com o clube azul e branco, em comunicado oficial.

É o segundo reforço para o plantel comandado por Guillem Cabestany, depois de Xavi Barroso.

Antes, em Portugal, já tinha representado a AD Oeiras. No país natal, jogou no Unión Vecinal de Trinidad (Argentina) e passou ainda pelo Sport, do Brasil.