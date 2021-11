Lewis Hamilton venceu este domingo o GP do Qatar, com Max Verstappen a terminar no segundo lugar. O espanhol Marcos Alonso ficou na terceira posição, regressando a um pódio sete anos depois da última vez, que aconteceu na Hungria.

Com este triunfo, Lewis Hamilton reduziu para oito pontos a distância para Verstappen, que continua a liderar o campeonato de Fórmula 1, tendo este domingo beneficiado do facto de ter feito a volta mais rápida para somar mais um ponto.

Antes do início da corrida, de resto, Verstappen foi penalizado em cinco posições na grelha de partida por não ter respeito duas bandeiras amarelas, pelo que caiu do segundo para o sétimo lugar.

Logo no arranque, Verstappen ganhou três posições e subiu para o quarto posto, atrás de Hamilton, que partiu do primeiro lugar e segurou a liderança, de Marcos Alonso, que saltou para o segundo posto, e de Gasly, que caiu para a terceira posição no arranque.

Verstappen continuou a ganhar posições e na sexta volta já era segundo classificado, atrás de Hamilton. O piloto britânico rodou melhor, foi ganhando tempo ao adversário da Red Bull, chegou a ter nove segundos de vantagem e nunca perdeu a liderança, nem sequer quando foi às boxes.

A meio da corrida, Bottas estava no terceiro lugar, mas um furo na 34ª volta comprometeu a corrida do finlandês da Mercedes, que acabou por desistir, tal como aconteceu com Latifi.

Inicialmente foi Sergio Perez a subir ao terceiro lugar, mas o piloto da Red Bull acabaria por cair para o sétimo posto, pelo que foi Fernando Alonso a terminar no terceiro lugar, o que é notável para um piloto de 40 anos. Lando Norris acabou na quarta posição.

O GP do Qatar acabou, desta forma, com Lewis Hamilton no lugar mais alto do pódio, num Grand Prémio que aconteceu a um ano do arranque do Mundial 2022, pelo que na pista esteve o troféu do Campeonato do Mundo de futebol, para além de estrelas como Beckham, John Terry e Pirlo.

Classificação do GP Qatar: