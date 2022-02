A Fórmula 1 vai ter um português como diretor de corrida.

Eduardo Freitas foi escolhido, a par do alemão Niels Wittich, para assumir as funções que eram desempenhadas por Michael Masi.

O australiano vai assumir outras funções na estrutura, depois da polémica associada ao Grande Prémio de Abu Dhabi, que decidiu a última temporada.

Eduardo Freitas e Niels Wittich vão ser auxiliados por Herbie Blash, que funcionará como conselheiro.

«Gostaria de informar que uma nova equipa na direção de corrida vai ser colocada, a começar em Barcelona, na sessão de testes. Niels Wittich e Eduardo Freitas vão alternar como diretor de corrida, assistidos por Herbie Blash, como conselheiro sénior permanente», refere a Federação Internacional do Automóvel (FIA), num comunicado emitido ao início da tarde desta quinta-feira, pelo seu presidente Mohammed Ben Sulayem.

Na mesma nota, foi confirmado que as comunicações das equipas com o diretor de prova acabam e que vai ser ainda introduzido um sistema semelhante ao do vídeo-árbitro no futebol.