Depois de ter falhado as duas primeiras provas da temporada de Fórmula 1, por ter testado positivo à covid-19, Sebastian Vettel está de regresso para o Grande Prémio da Austrália, agendado para o próximo fim de semana.

«Depois de perder as duas primeiras corridas por causa dos meus testes positivos [para o coronavírus], é como estar atrasado para a escola, pelo que estou realmente ansioso para começar», refere o piloto da Aston Martin.

«Começar a temporada na Austrália não é novidade para mim. É ótimo que a Fórmula 1 esteja de volta a este país depois de alguns anos difíceis», acrescenta.

Charles Leclerc (Ferrari) lidera a classificação geral, com 45 pontos, seguido do espanhol Carlos Sainz, seu colega de equipa, com 33. O atual campeão do mundo, Max Verstappen (Red Bull), surge na terceira posição, com 25.