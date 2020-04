Com o Mundial de Fórmula 1 suspenso devido à pandemia da covid-19, os pilotos continuam a manter a forma com treinos em casa, exercitando a agilidade ao volante graças aos avançados simuladores de que dispõem. Charles Leclerc, piloto da Ferrari, decidiu mesmo promover um evento, o #racefortheworld, que visa angariar fundos para o Fundo de Resposta e Solidariedade covid-19 da Organização Mundial de Saúde.

O monegasco é um dos seis pilotos de Fórmula 1 que participa nesta iniciativa, onde tudo pode acontecer.. até reviver um momento menos feliz.

Senão, veja-se o que aconteceu com Leclerc que, nas redes sociais publicou as imagens do acidente que sofreu na edição do ano passado do Grande Prémio do Azerbaijão, em Baku, quando, em plena qualificação, não evitou o choque com as barreiras de proteção que arrancaram, literalmente, a roda frontal direita do seu Ferrari.

Agora em casa, e em plena simulação, Leclerc, de apenas 22 anos, e visto como uma estrela em ascensão no circo da Fórmula 1, não evitou o mesmo erro ao entrar depressa demais na zona do castelo e bater, praticamente da mesma forma como bateu em abril de 2019.

Caso para se dizer, como o próprio escreveu nas redes sociais: «Até de forma virtual».