OFICIAL: Fábio Cecílio deixa futsal do Nápoles e ruma à Polónia
Ala internacional português junta-se a dois portugueses no KS Eurobus Przemysl
Fábio Cecílio é o novo reforço do KS Eurobus Przemysl, da Polónia, oficializou este domingo a formação polaca. O ala de 32 anos termina, assim, uma curta passagem no Nápoles.
Depois de representar clubes como Tabuaço, Sp. Braga e Benfica, o internacional 131 vezes por Portugal viveu a primeira experiência no estrangeiro em Itália, com as cores do Nápoles. Tendo feito apenas oito jogos, Cecílio contribuiu ainda com quatro golos.
Parte agora para uma nova aventura, desta feita na Polónia. KS Eurobus Przemysl é o líder isolado do campeonato e conta com caras conhecidas do futsal nacional. Desde logo Ruben Santos - que representou clubes como Sporting, Leões de Porto Salvo, Quinta do Lombos, Sp. Braga e Torreense - e Tiago Correia, que a nível sénior brilhou essencialmente no Sp. Braga.
Na equipa há também o ala brasileiro Bruninho, que vestiu as cores de Azeméis, Modicus e Caxinas. Léo Santana é outro membro do plantel que passou por Portugal, na altura pelo Eléctrico (2023/24). No estrangeiro representou também o Barcelona, o El Pozo e o Kairat.