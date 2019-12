Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto) fazem parte da convocatória de 20 atletas para o Euro 2020, anunciou a Federação Portuguesa de Andebol.



Os dois pontas esquerdos juntam-se aos três guarda-redes já escolhidos pelo selecionador Paulo Pereira: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica).



Em sentido contrário, Sérgio Barros (Puente Genil) e Ricardo Mourão (ISMAI) foram os pontas esquerdos que caíram da pré-convocatória.

Lembre-se que os convocados vão ser divulgadas ao longo dos dias com base nas posições dos atletas.

Portugal estreia-se no Europeu em 10 de janeiro frente à França, medalha de bronze no Mundial de 2019, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação no grupo D em 14, perante a anfitriã Noruega, finalista vencida no último Campeonato do Mundo.