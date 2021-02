O Benfica recebeu e venceu o Famalicense em jogo de acerto de calendário relativo à 10.ª jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de hóquei em patins, ao passo que o Juventude de Viana levou a melhor na receção ao HC Tigres, por 5-4, em jogo a contar para a 13.ª jornada.

Com os resultados desta terça-feira, o Benfica chega aos 38 pontos e segue no terceiro lugar, ainda que à condição, dada que a UD Oliveirense e o Sporting têm ambos 33 pontos e três jogos cada a menos. Já os minhotos, com mais três pontos, reforçam o oitavo lugar, o último da zona de play-off, com 22 pontos.