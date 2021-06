O Pavilhão João Rocha é o palco do jogo 2 da final do Campeonato Nacional de hóquei em patins, entre Sporting e FC Porto. A partida arranca às 14 horas e será seguida AQUI pelo Maisfutebol, com atualizações regulares.



No primeiro jogo, realizado no Dragão Arena, o FC Porto venceu por 3-1 e deu continuidade à impressionante reviravolta conseguida frente ao Benfica na meia-final do campeonato.



Na fase regular do campeonato, o Sporting venceu o FC Porto por 4-2 no João Rocha e os leões também levaram a melhor na final da Liga Europeia.



A partir das 14 horas, junte-se a nós e siga tudo sobre este segundo jogo da final.