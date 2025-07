A baliza do FC Porto vai continuar a ser defendida pelo “gigante” sueco Sebastian Abrahamsson, que renovou até 2027 pela equipa de andebol dos Dragões.

As mais de 200 defesas efetuadas nos 48 jogos em que participou, na época passada, servem de cartão de visita de um guarda-redes que, do alto dos seus 1,95 metros, rapidamente se tornou numa das figuras da equipa orientada por Magnus Andersson.

Abrahamsson junta-se a Diogo Rêma e Bernardo Sousa no lote de guarda-redes do FC Porto para a próxima temporada.

Até 2027 💙 FC Porto e Sebastian Abrahamsson renovam contrato ✍



🤾‍♂️ Guarda-redes

👉 35 anos#FCPortoAndebol #FCPortoSports pic.twitter.com/ZVWTfEQLhF — FC Porto (@FCPorto) July 24, 2025

«Estou feliz por terem acreditado em mim e por poder renovar. Antes deste ano, nunca tinha jogado a nível europeu, por isso espero que a próxima época seja ainda melhor para mim», revelou o jogador, aos canais oficiais do clube nortenho.

Formado no Karra HF, Sebastian Abrahamsson passou 17 temporadas no Önnereds, da Suécia, antes de ser ter mudado para Portugal, no verão passado.

Na última época, o FC Porto foi vice-campeão nacional e finalista vencido na Taça de Portugal, tendo igualmente atingido os quartos de final da Liga Europeia de andebol.