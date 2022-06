O FC Porto acertou e oficializou a renovação de contrato com o ponta Diogo Branquinho, internacional português que fica ligado aos dragões por mais duas épocas, com um contrato até 2024.

Branquinho, de 27 anos, está no FC Porto desde 2017/2018. Ali chegou oriundo do ABC/UMinho e, pelos azuis e brancos, já conquistou quatro campeonatos, três Supertaças e uma Taça de Portugal.

Branquinho, natural de Coimbra, despontou para o andebol no São Bernardo, até mudar-se para o ABC, clube no qual concluiu a formação.

Em paralelo, ao longo da carreira, além de ser internacional e atleta olímpico pela seleção, Branquinho conta no currículo com passagem de relevo pela seleção universitária da Associação Académica da Universidade do Minho no seu percurso como estudante e, pelo ABC, conquistou uma Taça Challenge, em 2016.