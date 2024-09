O FC Porto recebeu e venceu o Nazaré Dom Fuas AC, por 44-22, no jogo inaugural da 5.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, a equipa comandada por Magnus Andersson vencia por 25-10 e conseguiu um parcial de 19-12 na segunda parte.

O islandês Thorsteinn Gunnarsson, com 11 golos, foi o melhor marcador do FC Porto e também de todo o jogo. No Dom Fuas, treinado por Paulo Félix, o cubano Freyddy Lafontáan Lores, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa.

Na classificação, o FC Porto é líder isolado à condição, com 15 pontos, mais três do que Sporting e ABC, ambos com 12 e que só jogam neste sábado. O Sporting visita o Belenenses (15h00) e o ABC recebe o Avanca (17h30). O Dom Fuas tem seis pontos e é 8.º classificado, à condição.