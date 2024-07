O novo reforço do FC Porto mede 2,08 metros. Não para a equipa de basquetebol, mas sim de andebol masculino. Thorsteinn Gunnarson, anunciado nesta quinta-feira, foi o segundo melhor marcador da liga islandesa em 2023/24.

Trata-se do primeiro reforço da equipa portista para a próxima temporada. O lateral-esquerdo rubricou contrato até 2028 com os dragões e passa a utilizar a camisola número cinco.

Atuava pelo Afturelding, da Islândia. Aos 21 anos, teve um registo de 184 golos em 28 jogos e uma eficácia de remate de 57%, na época passada.

«Estou muito contente e ansioso por começar a temporada. Ainda não estou muito a par do passado do clube, só sei que têm uma fantástica equipa de futebol que já venceu a Liga dos Campeões e também uma excelente equipa de andebol. Estou muito ansioso por representar o FC Porto», disse o atleta, em declarações ao site do clube.