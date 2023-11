O FC Porto perdeu esta quarta-feira em casa dos dinamarqueses do GOG, por 35-27, em jogo da nona jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Num jogo em que desde cedo os comandados de Carlos Resende se viram em desvantagem, o FC Porto chegou ao intervalo já a perder por oito golos de diferença (20-12), tornando difícil a recuperação na etapa complementar.

O melhor que o FC Porto conseguiu fazer foi equilibrar o jogo ao longo da segunda parte, que teve um parcial de 15-15. Porém, sem conseguir anular a diferença registada ao intervalo.

Com esta derrota, o FC Porto manteve o sexto posto, com seis pontos, mas tem agora só mais dois do que o Wisla Plock, que no outro jogo do grupo disputado esta quarta-feira, venceu na visita ao Celje (25-30).

Na quarta-feira, a nona jornada encerra com os jogos Veszprém-Barcelona (17h45) e Magdeburg-Montpellier (19h45).

Os dois primeiros classificados do grupo apuram-se diretamente para os quartos de final. Os clubes classificados do 3.º ao 6.º lugar avançam para um play-off de acesso aos quartos de final.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Barcelona, 14 pontos (menos um jogo)

2.º: Veszprém, 14 (menos um jogo)

3.º: Magdeburgo, 12 (menos um jogo)

4.º: GOG, 10

5.º: Montpellier, 8 (menos um jogo)

6.º: FC Porto, 6

7.º: Wisla Plock, 4

8.º: RK Celje, 0