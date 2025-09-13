Andebol: FC Porto entra no campeonato com vitória robusta
Triunfo por 43-17 na visita ao Arsenal da Devesa
O FC Porto venceu na visita ao Arsenal da Devesa por 43-17, em Braga, esta sexta-feira, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de andebol, entrando assim com um triunfo na prova.
A equipa treinada por Magnus Andersson já vencia por 17 golos de diferença ao intervalo (7-24) e, na segunda parte, conseguiu um parcial favorável de 19-10.
José Ferreira, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto e do jogo.
Os dragões só disputam o jogo da primeira jornada na próxima quarta-feira, dia 17, com nova deslocação a Braga, para defrontar o ABC (21 horas).
A segunda jornada conclui-se este sábado, com destaque para o Sporting-Benfica (18h30), já depois do FC Gaia-Marítimo e do Belenenses-ABC às 15 horas e do Póvoa AC-Águas Santas e do Avanca-Vitória SC às 18 horas.
Na classificação, o FC Porto segue com três pontos, tal como Avanca, Benfica, Sporting, Águas Santas e Póvoa. O Arsenal da Devesa tem dois pontos, seguido de Vitória, FC Gaia, Marítimo e Belenenses (todos com um) e do ABC ainda sem pontos (e sem jogos).