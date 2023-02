O FC Porto garantiu, esta sexta-feira, a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Académico de Viseu por 47-23, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

No Dragão Arena, o FC Porto chegou ao intervalo a vencer por 26-13 e conseguiu um parcial favorável de 21-10 nos derradeiros 30 minutos para selar o resultado expressivo.

Diogo Branquinho, com 11 golos, foi o melhor marcador do FC Porto e do encontro, que ficou marcado pela estreia do recente reforço dos dragões, Mamadou Diocou.

Os azuis e brancos juntam-se a Boavista e ADA Maia na próxima fase. Os restantes 13 jogos da eliminatória disputam-se no sábado.