O FC Porto perdeu em casa do Barcelona por 40-33, esta quinta-feira, em jogo da 12.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, mantendo-se em zona complicada para o apuramento para os oitavos de final.

A equipa treinada por Carlos Resende, que ao intervalo perdia por 25-20, viu o seu mais direto opositor, o Wisla Plock, distanciar-se dois pontos, depois de vencer na quarta-feira os franceses do Montpellier (22-18).

Esta quinta-feira, o FC Porto teve poucas hipóteses para contrariar o poderio catalão, uma equipa que tenta recuperar o título perdido na temporada passada, depois de se ter sagrado campeã nas duas épocas anteriores (2020/21 e 2021/22).

Na equipa portuguesa, o destaque foi repartido por quatro jogadores: o português António Areia, os dinamarqueses Jacob Mikkelsen e Nikolaj Laeso e o cubano Pedro Valdés, todos com quatro golos marcados. Já do lado do Barcelona, os destaques foram o francês Melvyn Richardson e o espanhol Aleix Gómez, ambos com sete golos. O português Luís Frade fez três dos golos dos comandados de Carlos Ortega.

No mesmo grupo, esta quinta-feira, o Veszprém venceu o GOG por 34-31. Na quarta-feira, além do triunfo do Wisla, o Magdeburg venceu na visita ao RK Celje (27-37).

Faltam duas jornadas. O FC Porto recebe o RK Celje a 28 de fevereiro (19h45) e visita o Wisla a 6 de março (17h45).

Os dois primeiros de cada um dos dois grupos qualificam-se diretamente para os quartos de final. Os clubes que fiquem do 3.º ao 6.º lugar em cada grupo (total de oito clubes) seguem para os oitavos de final, fase da qual saem os quatro restantes apurados para os quartos de final.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Barcelona, 22 pontos

2.º: SC Magdeburg, 20

3.º: Veszprém, 18

4.º: Montpeller, 12

5.º: GOG, 10

6.º: Wisla Plock, 8

7.º: FC Porto, 6

8.º: RK Celje, 0